Мороз вважає, що Ющенка підставили і скомпрометували

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає вето, накледене Президентом України на закон про Кабінет міністрів, надуманим, оскільки для цього не існує реальних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив на зустрічі з представниками органів місцевої виконавчої влади та депутатами в Чернівецькій області.

Виступаючи перед активом у приміщенні Чернівецької обласної ради О.МОРОЗ заявив: «Вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента».

Водночас він визнав, що у прийнятому парламентом законі існують певні технічні проблеми під час його підготовки, на які і було вказано, однак це не мало стати підставою для накладання вето на закон про Кабмін.

Крім цього, О.МОРОЗ підкреслив, що у прийнятому парламентом законі «в жодному разі не зменшуються повноваження Президента». «Однак дуже важко комусь ділитися своїми повноваженнями і тому я це розумію», - сказав голова ВР.

Він також нагадав, що надіслав два листи В.ЮЩЕНКУ, один з яких підписав вчора, про те, щоб Президент все-таки підписав закон про Кабмін. «В іншому випадку я повідомляю главі держави, у визначений термін, як голова ВР, я поставлю свій підпис під законом», - сказав О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ також зазначив, що Україна вже ніколи більше не повернеться до суто президентської форми правління і з часом опора держави буде формуватися на місцевому самоврядуванні.

В робочій поїздці у Чернівецьку область О.МОРОЗА супроводжують народний депутат України Іван БОКИЙ, голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК, міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, голова політради СПУ Михайло МЕЛЬНИЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що повторно ветуватиме закон про Кабмін, оскільки текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка була прийнята парламентом 21 грудня 2006 року і підписана головою Верховної Ради.

19 січня у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР Олександр МОРОЗ направив лист В.ЮЩЕНКУ, у якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.