Ульянченко впевнена, що Наша Україна серйозно очиститься

Після звітно-виборчих районних та обласних зборів політичної партії “Народний Союз Наша Україна” у лютому–березні партія серйозно очиститься.

Таке переконання в інтерв’ю УНІАН висловила голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

“У лютому-березні відбудуться звітно-виборчі районні та обласні збори. Я думаю, що партія серйозно очиститься”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

“Впевнена, що ми зможемо залучити до своїх рядів багато нових прихильників. Можливо, в деяких областях зміниться керівництво партії”, - додала вона.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, партія проходить певний шлях становлення – “занадто це молода партія, щоб бути стабільною політичною силою”.

“Проте НСНУ є і залишатиметься тією демократичною політичною силою, яка підтримуватиме Президента”, - запевнила вона.