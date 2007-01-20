Мороз: грошей на перетасування колоди немає

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що в Україні сьогодні не існує передумов для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні у Чернівцях, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Сьогодні зникають у суспільстві питання про розпуск парламенту, та проведення референдуму щодо Конституції. Цього не буде, і я спокійну кажу, що парламент допрацює повну свою каденцію», - заявив О.МОРОЗ.

Він також висловив переконання, що перевибори в Україні «ні до чого якісного не призведуть». На його думку, «буде лише переформатування або так звана «перетасовка» у політичній колоді. А де на це взяти гроші, не задумується ніхто».

Щодо місцевих органів влади, то, на думку О.МОРОЗА, «ми маємо дати їм певні важелі для нормальної роботи». Зокрема, голова ВР назвав у цьому напрямку необхідність проведення другої частини політреформи, яка зводиться до зміни функцій ролі місцевого самоврядування, перш за все, і зміни функцій адміністрації.

«Всі їхні функції (адміністрації) перейдуть до виконкомів рад і нинішні керівники адміністрацій будуть там працевлаштовані. Ми повинні радам дати всю повноту влади», - сказав О.МОРОЗ.

Виступаючи перед активом Чернівецької області та депутатами всіх рівнів Буковини, О.МОРОЗ зазначив, що в цьому випадку мова іде «про ту модель державного управління, яка дасть можливість використати величезний потенціал українського суспільства і побороти корупцію».

Він не виключив, що, можливо, в суспільстві «назріла необхідність внести деякі зміни до Конституції і щодо судової системи влади, і щодо правоохоронних структур».

«Ми не повинні перетворитися у поліцейську державу», - водночас наголосив О.МОРОЗ.