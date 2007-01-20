Секретаріат Президента загнав Мороза у глухий кут

Голова Верховної Ради України не наділений Конституцією України правом підпису законів, які повернуті Президентом України для повторного розгляду Верховною Радою. Такі дії є неконституційними і незаконними.

Про це говориться в коментарі прес-служби Президента України з приводу заяви голови ВР Олександра МОРОЗА щодо безпідставності вето Президента на Закон України «Про Кабінет Міністрів України», повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві глави держави.

У коментарі підкреслюється: «Президент України відповідно до статті 94 Конституції України та рішення Конституційного суду України від 7 липня 1998 року мав повне конституційне право повернути до Верховної Ради України Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Прес-служба Президента України ще раз наголошує, що так звана «технічна помилка», як це було заявлено Секретаріатом Верховної Ради, насправді є самовільною заміною редакції статті 24 Закону України «Про Кабінет міністрів України», яка не голосувалася депутатами Верховної Ради України. Дане підтверджено як листом Секретаріату ВРУ, так і стенограмою засідання ВРУ, і порівняльною таблицею до закону.

«Таким чином, спекуляції з цього приводу є надуманими», - наголошує прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що повторно ветуватиме закон про Кабмін, оскільки текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка була прийнята парламентом 21 грудня 2006 року і підписана головою Верховної Ради.

19 січня у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР Олександр МОРОЗ направив лист В.ЮЩЕНКУ, у якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Сьогодні, 20 січня, перебуваючи з робочою поїздкою у Чернівецькій області, під час зустрічі з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування активом Буковини О.МОРОЗ заявив: «Вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». Водночас він визнав, що у прийнятому парламентом законі існують певні технічні проблеми під час його підготовки, на які і було вказано, однак це не мало стати підставою для накладання вето на закон про Кабмін. О.МОРОЗ також нагадав, що надіслав два листи В.ЮЩЕНКУ, один з яких підписав вчора, про те, щоб Президент все-таки підписав закон про Кабмін. «В іншому випадку я повідомляю главі держави, у визначений термін, як голова ВР, я поставлю свій підпис під законом», - сказав О.МОРОЗ.