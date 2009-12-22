Ющенко підписав закон про 608 мільйонів на боротьбу з грипом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав про виділення 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Текст документу обнародувано на офіційному сайті глави держави.

Також Президент направив на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО листа, в якому наполягає на необхідності проведення консультацій Національного банку України та уряду щодо виконання законів про використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками.

У документі нагадується, що 15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» № 1758-VI, яким передбачено фінансування за рахунок перевищення доходів Національного банку України над його видатками заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань.

При цьому глава держави вкотре наголосив, що виступає категорично проти емісійного фінансування видатків державного бюджету. «Саме тому я звернувся до Конституційного Суду України щодо визначення конституційності аналогічного Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року № 1608-VІ, відповідно до якого Національний банк України мав перерахувати до державного бюджету неіснуючі 9,8 млрд. гривень. На нереальності такого прогнозу наполягав і сам Національний банк України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Однак з огляду на затвердження Радою Національного банку України перевищення його доходів над видатками у сумі 608,2 млн. грн., він вважає за можливе підписати закон України № 175 8-VI щодо запобігання поширенню грипу.

Водночас Президент наголошує на низці ризиків щодо застосування цього закону на практиці.

По-перше, зауважив він, на сьогодні чинними є два закони щодо використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками на загальну суму, що перевищує затверджені Радою Національного банку прогнози у декілька разів. Відтак, спрямування цих коштів на найбільш важливі напрями державних видатків потребує негайного узгодження з Кабінетом міністрів України їх розподілу.

По-друге, обидва згаданих вище закони передбачають цільове використання отриманих бюджетом від Національного банку України коштів, зазначив Президент.

«Разом з тим існуюча практика використання урядом коштів на передбачені згаданими законами напрями свідчить про те, що мають місце випадки нецільового або неповного використання отриманих коштів», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

Він навів приклад, коли з цільового розміщення трирічних ОВДП для фінансування заходів підготовки до Євро-2012 у 383,5 млн. грн. цільовим чином було використано лише 200,0 млн. грн. Також не використано за затвердженими напрямами понад 177 млн. грн. із 550 млн. грн. резервного фонду, виділених рішеннями уряду від 28 квітня та 30 жовтня 2009 року для проведення першочергових заходів з недопущення, а після того - подолання поширення захворювання, викликаного вірусом грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09, та гострих респіраторних захворювань.

Крім того, забезпечення цільового використання коштів ускладнюється необхідністю прийняття цілої низки рішень уряду, зокрема, які стосуються проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти без застосування тендерних процедур, попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що будуть поставлені, виконані, надані протягом наступного бюджетного періоду, наголосив Президент.

З урахуванням викладеного він наполягає на необхідності проведення консультацій Національного банку України та уряду щодо виконання законів про використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками. За результатами цих консультацій має бути вироблено порядок спрямування коштів їх кінцевим одержувачам із суворим дотриманням їх цільового використання.

Про результати проведеної роботи Президент просить доповісти особисто протягом 5 днів.