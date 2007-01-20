Мороз думає, що Луценко на його горбу хоче в’їхати до раю

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ відкидає звинувачення колишнього міністра внутрішніх справ і колишнього члена СПУ Юрія ЛУЦЕНКА про зраду „помаранчевій коаліції”.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Чернівцях, де він перебуває із робочим візитом, коментуючи на прохання журналістів закид-жарт Ю.ЛУЦЕНКА, які той висловив минулого тижня в Івано-Франківську про те, що „Зими в Україні немає, бо зрадив МОРОЗ”, лідер СПУ відповів: „Я можу сказати - хто кого зрадив і чому”. “Якщо говорити про створення „Антикризової коаліції”, то зрада справді відбулася. Але вона відбулася після президентських виборів 2004 року. Коли почали сваритися за владу, коли вся діяльність „нашоукраїнців” при владі зводилася до того, щоб не допустити до влади конкурентів від блоку Тимошенко, від соціалістів. І замість погоджених із ЮЩЕНКОМ пропорцій, ми отримали у десять разів менше призначень”, - розповів О.МОРОЗ.

„Багато хто нам (СПУ) закидає, що ми йшли на вибори з одними гаслами, а потім їх поміняли на інші, були проти Партії регіонів, а потім створили з нею коаліцію, - то я таких людей повертаю до виборчих документів. Я провів більше сотні зустрічей у регіонах, телебаченні – скрізь одна була одна наша думка: ми не виступаємо ні проти кого – ні проти „Нашої України”, Партії регіонів, блоку Тимошенко, бо всі вони - однакові. А потім раптом виявилося, що ми мали бути ось з такими, а не з іншими. Я ці звинувачення, підозри чи претензії не сприймаю, бо дехто забув як починаючи з 2001 року ми міняли позицію до режиму Кучми, як ми розпочинали всі акції, пов’язані з необхідністю політичної реформи, чомусь забулося, хто розпочинав акцію „Україна без Кучми”, - додав О.МОРОЗ.

„Я розумію, чому так говорить ЛУЦЕНКО. Не вважаю за необхіде це коментувати, скажу лиш одне: він намагається створити свій політичний рух трохи дивним чином. Бо як на мене – потрібно створювати партію і брати на себе повну відповідальність за її розвиток і все інше і не намагатися на чужому горбу в’їхати до раю. Тому на все це я спокійно дивлюся”, - заявив голова ВР.

На його думку, „сьогодні ідеалістична конструкція політичної влади в Україні, яка не сприймалася оточенням Президента виявляється, є виною соціалістів і моєю особистою. У мене гріха перед виборцями немає і свою лінію проводимо послідовно і будемо її вести доти, поки в Україні відбудуться всі реформи, які гадантують права кожної людини”.