Проросійські сили Криму: півострів перетворили на резервацію

Проросійські сили Криму вважають, що центральна влада проводить дискримінаційну політику щодо Кримської автономії. Про це сказано в переданому кореспондентові УНІАН заяві Національного фронту "Севастополь-Крим-Росія" і Конгресу російських громад Крим з нагоди 16-ї річниці відтворення кримської автономії.

На думку авторів заяви, сьогодні АРК спущено "нижче від статусу пересічної української області" і, образно кажучи, перетворилася на резервацію для "російськомовного населення". "Сьогодні в Україні сформовано національну кримінально-олігархічну владу, яка не бажає повернення навіть мінімальної частини повноважень, якими володіла Автономна Республіка Крим. Для цього вона має свою легітимну адміністрації автономії в особі законослухняної Верховної Ради і Ради міністрів Криму, президентського намісника і правоохоронні органи, які суворо стежать за дисципліною і поведінкою жителів резервації", - йдеться в документі.

Автори заяви вимагають, щоб Верховна Рада АРК створила постійну комісію із залученням національних громад і організацій автономії для зміни і доповнення в Конституцію АРК, вимагають затвердити кримську Конституцію в новій редакції ВР України до липня 2007 року. Національний фронт "Севастополь-Крим-Росія" і Конгрес російських громад Криму також вимагають від парламенту і уряду України припинити дискримінаційну політику щодо АРК, включивши в практику призначення "управлінців і керівників силових структур залежно від політичної ситуації і зміни влади".

Крім того, автори заяви вимагають від Києва дозволити автономії самостійно вирішувати питання соціального захисту громадян, наповнення і збереження бюджету АРК, розпорядження своєю власністю і природними ресурсами, права законодавчої і політичної ініціативи. Як наголошують активісти Національного фронту "Севастополь-Крим-Росія" і Конгресу російських громад Криму, якщо ці вимоги не будуть виконані українською владою, то вони залишають за собою конституційне право "відмовити в довірі цій владі і вимагати дострокового припинення її повноважень".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кримчани відзначають День Автономної Республіки Крим. Шістнадцять років тому на загальнокримському референдумі абсолютна більшість кримчан висловилася за відтворення автономії, а 12 лютого 1991 року Верховна Рада України ухвалила відповідний закон.