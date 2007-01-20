Мороз: треба дивитися, хто здійняв рейвах

Голова Верховної Ради України, лідер Соцпартії України Олександр МОРОЗ не вбачає у діях міністра транспорту і зв`язку України, призначеного за квотою СПУ Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, "загрози авторитету України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях, коментуючи повідомлення газети "Дзеркало тижня" про те, що нібито прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку М.РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України.

«Якщо навіть умовно говорити про шкоду, то тут треба дивитися, хто з цього приводу здійняв рейвах. Бо, наприклад, нинішнє керівництво держави, яке знаходилося раніше в опозиції, формально чи, як приймали у Польщі, Варшаві (я там брав участь і знаю), Німеччині, Сполучених Штатах Америки, інших країнах. Це все вважалося нормально та демократично», - заявив О.МОРОЗ.

Він також додав: «Наприклад, мене приймали свого часу під час акції «Україна без Кучми» в Росії. Звісно, керівництво Росії не приймало, але це робили провідні політики сусідньої країни. Вони зі мною зустрічалися, і ніхто з цього приводу не здіймав галасу».

Тому, на думку О.МОРОЗА: «Якщо хтось звернувся до нас, зокрема із Туркменістану, зустрітися тут, висловити свою позицію і пояснити ситуацію у своїй країні, і хтось таку зустріч для них провів, – то я не думаю, що тим самим завдано збиток для авторитету України».

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела, назвала причиною призначеного службового розслідування участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва у грудні минулого року представників туркменської опозиції - колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла привести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають в міжнародному розшуку.