Гриценко - Яценюку: отримуєш зарплату – сідай в зал і тисни на кнопку

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що ні прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО, ні голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, ні лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не здатні подолати корупцію в країні через власні, «особливі» ставлення до цього явища.

Як повідомляє прес-служба А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив вчора у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами А.ГРИЦЕНКА, він не вірить в обіцянки Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА подолати корупцію через те, що саме у їхніх фракціях знаходяться автори «двох найбільших корупційних афер останніх років».

«Ще у травні минулого року я заявив про те, що жоден з трьох – ні ЮЩЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ, ні ТИМОШЕНКО – не здатен більше об’єднувати і рухати Україну вперед. За ці півроку пересвідчився, що це правильна позиція», - сказав він.

«Запуск «РосУкрЕнерго» й «УкрГазЕнерго» в українську економіку коштував десятки мільярдів гривень. Де сидять ідеологи і ті, хто на цьому заробляв? У фракції Партії регіонів. Де знаходяться ті, хто створив найбільшу аферу № 2 - Тендерну палату, через яку втрачено десятки мільярдів? Сидять у БЮТ», - заявив кандидат у президенти.

Тому він радить лідерам БЮТ і ПР спочатку вигнати цих людей зі своїх фракцій та ініціювати проведення слідства, а вже потім говорити про боротьбу з корупцією.

Схожі слова він адресував і А.ЯЦЕНЮКУ, який «також багато говорить про боротьбу з корупцією, але не підкріплює ці слова справами».

«Головне не говорити, а діяти. Не треба ходити на війну, достатньо просто працювати», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він звернув увагу на той факт, що лідер «Фронту змін» не лише на біг-бордах, а й у самій телевізійній програмі відстоював пожиттєве ув’язнення для хабарників. Водночас, підкреслив А.ГРИЦЕНКО, А.ЯЦЕНЮК жодного разу не був присутній у парламенті під час голосування за закон щодо протидії хабарництву № 3428, який передбачає саме таку відповідальність. За його словами, також А.ЯЦЕНЮК не голосував за законопроект про обов’язкове декларування витрат чиновниками, хоча обіцяє своїм виборцям впровадити таку норму.

«Жодного разу під час розгляду цих законопроектів ЯЦЕНЮКА не було в залі. Він був на війні, - зауважив А.ГРИЦЕНКО. – Не треба бути фронтовиком! Отримуєш зарплату депутата – сідай в зал і тисни на кнопку».

Підсумовуючи сказане, А.ГРИЦЕНКО зазначив: «Є такий гучний музичний інструмент. Дуже гучний, але пустий всередині – барабан називається», а тому він порадив виборцям звертати увагу на справи, а не на передвиборчі обіцянки, «відрізняти справжнє і пусті балачки».