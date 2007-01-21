Референдум щодо відставки Черновецького заходить ”на друге коло”

Ініціативна група з проведення місцевого референдуму щодо відставки Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та розпуску Київради збирається 22 січня здійснити другу спробу подання документів для своєї реєстрації в міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського об’єднання «Голос громади Києва», 18 грудня 2006 року перша спроба подати документи була невдалою.

Членів ініціативної групи спочатку відмовилися впустити до приміщення міської адміністрації, оскільки існує розпорядження №1616 від 07.11.2006, підписане Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ про те, що доступ пересічних громадян до будинку на Хрещатику, 36 заборонений. Однак, після втручання депутатів Київради від опозиційних фракцій ініціативну групу до мерії все ж таки впустили.

Але прийняти документи для реєстрації заступник голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ та перший заступник голови КМДА Денис БАСС навідріз відмовились, посилаючись спочатку на неправильне оформлення попередження про час приходу ініціативної групи, а потім відправили членів ініціативної групи до Управління з питань звернень громадян КМДА.

Як зауважує прес-служба «Голосу громади Києва», відповідно до ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Жоден із перерахованих у ст. 16 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» документів не є зверненням громадян, а отже не може бути поданий чи зареєстрований через Управління з питань звернень громадян КМДА, зазначає прес-служба.

Тому ініціативна група збирається здійснити другу спробу подання документів. Відповідне повідомлення було надіслано Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ 18 січня.