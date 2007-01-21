Опальний екс-губернатор очолив київський осередок УНП

Головою Київської міської організації Української народної партії обрано Євгена ЖОВТЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили делегати конференції столичної міської організації партії, що відбулась у суботу.

Навесні минулого року тодішнього голову столичного осередку УНП Валерія АСАДЧЕВА було призначено головою Полтавської облдержадміністрації. Після цього посада голови Київської міської організації УНП залишалось вакантною.

Є.ЖОВТЯК був народним депутатом України трьох скликань, з лютого 2005 року по травень 2006 року очолював Київську облдержадміністрацію. Після звільнення з цієї посади Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА виграв суд за своє поновлення на посаді, апеляцію Президента було відхилено апеляційними інстанціями. Незважаючи на рішення суду, Є.ЖОВТЯКА не було поновлено на посаді, а у грудні 2006 року Вищий адміністративний суд України відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Виступаючи в ролі новообраного голови столичного осередку партії, Є.ЖОВТЯК заявив, що ставить перед собою за мету зробити міську організацію УНП найвпливовішим та найавторитетнішим в Україні осередком.

За даними УНП, партія налічує близько 150 тисяч членів.