Організатори «Цифрового десанту» поділяться досвідом, набутим у Запоріжжі, Донецьку, Харкові. Круглий стіл в УНІАН

26 квітня о 14.00 в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Розвиток цифрового бізнесу в Україні і роль «Цифрового десанту» в ньому». У роботі круглого столу візьмуть участь: керівник департаменту Цифрової техніки Південь-Контракт Віталій Дорошенко, глава представництва OLYMPUS в Україні - Сергій Короткевич, директор KODAK Україна Андрій Аблесімов, представник компанії JVC Костянтин Медведєв, менеджер представництва SONY в Україні Олег Жомбін, голова представництва Canon в Україні Володимир Ковальський, бренд-менеджер UFO в Україні Олег Кіпко. Організатори «Цифрового десанту» поділяться досвідом, набутим у проведенні акцій в таких містах як Запоріжжя, Донецьк, Харків (і ще відбудуться 27 квітня - в Сімферополі, 4 травня в Одесі, а 12 травня в Тернополі). Представники світових брендів цифрової техніки розкажуть про перспективи розвитку цифрової техніки.