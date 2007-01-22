Азаров упевнений, що обійдуться без Ющенка

Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що закон про Кабінет Міністрів підпише голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Про це М.АЗАРОВ повідомив в ексклюзивному коментарі кореспондентові УНІАН.

«Закон підпише О.МОРОЗ, він буде опублікований і після цього набере чинності», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що буде повторно ветувати закон про Кабмін, оскільки текст закону, який було схвалено 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яку було прийнято парламентом 21 грудня 2006 року і підписано головою Верховної Ради.

19 січня у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР О.МОРОЗ направив лист В.ЮЩЕНКОВІ, в якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

20 січня, О.МОРОЗ заявив: «Вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

З приводу цієї заяви прес-служба Президента України поширила коментар, в якому заявила, що голова Верховної Ради не наділений Конституцією правом підпису законів, які повернув Президент для повторного розгляду парламентом. Такі дії є неконституційними і незаконними.