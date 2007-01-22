Україна поділила Євросоюз на два табори

Євросоюз хоче затвердити мандат на переговори з Україною про поглиблення відносин, але не має єдності, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Мандат затвердять у понеділок, якщо міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зможуть домовитися, які перспективи має Україна в ЄС.

Польща й інші прихильники вступу з часом України до Євросоюзу вимагають, щоб до цього мандату потрапила згадка про «європейські прагнення» України. Але низка супротивників цього, на чолі з Францією, — категорично проти.

Агентства у п`ятницю процитували одного з європейських дипломатів: «Усі ми згодні, що маємо домовлятися з Україною про розширене партнерство… Отож я думаю, що ми зможемо досягти згоди між собою. Ніхто не хоче затримувати ці переговори».

Німеччина, яка головує нині в ЄС, запропонувала компроміс. У самому мандаті про обсяг майбутніх переговорів згадки про європейські прагнення України не буде. Натомість ці прагнення візьмуть до уваги в окремій заяві, яка, на відміну від мандату, не матиме обов’язкової юридичної сили.

Нову домовленість про розширену політичну й економічну співпрацю Євросоюзу з Україною, яка передбачала б і створення зони вільної торгівлі, у Брюсселі вже кілька місяців планують обговорити з Києвом. Але всі 27 членів ЄС мають одноголосно узгодити мандат Європейської Комісії на ці переговори.

Президент України Віктор Ющенко домагався від ЄС початку переговорів про вступ держави до Європейського Союзу. Але керівники ЄС на останньому саміті з Україною в жовтні минулого року заявили, що Київ втілив іще замало реформ, щоб претендувати на членство.

Радіо "Свобода"