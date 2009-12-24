Ульянченко вірить, що вже ніхто не побіжить голосувати за пакет гречки

Голова президентського Секретаріату Віра Ульянченко переконана, що виборці вже не спокусяться ні сотнею гривень, ні пакетом гречки.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, в інтерв’ю газеті «Вісті Придніпров’я» Ульянченко сказала: «Я вважаю, що ці вибори будуть особливі. Адже виборці сьогодні більш відповідальні і, що не менш важливо, розкуті. Люди почали розуміти й користуватись свободою слова і вибору. Ніхто вже не побіжить голосувати за 100 гривень чи за пакет гречки. Виборці стежать за обіцянками».

Голова політради «Нашої України» відзначила, що «коаліція хоче, щоб волевиявлення пройшло під акомпанемент нестабільності і хаосу». «Крім того, БЮТ і Партія регіонів прагнуть провести вибори «втемну». Зараз під загрозою навіть фінансування виборів. І все це так тому, що немає нормального закону про вибори, який був би гарантією чесності і законності», - наголосила глава СП.

При цьому вона зазначила, що «Віктор Ющенко сьогодні стоїть осторонь політики». «І він єдиний, хто дбає не про свої шкурні інтереси і не намагається підкупити виборця порожніми обіцянками», - наголосила Ульянченко.

«Президент - державник, він дбає про перспективи України, як європейської країни з великим демократичним майбутнім», - підкреслила Ульянченко. Вона відмітила, що чи не найголовніше досягнення Ющенка - це свобода та демократія. «Люди перестали жити в страху, який прищеплювали нашому народові ще з часів Голодомору. Більше 70 років люди боялися сказати правду, поділитись своїм горем. А горя Голодомор наробив чимало, зламавши десятки мільйонів людських доль. Ось чому люди боялися. Але зараз все інакше. Громадяни цінують те, що мають», - відзначила Глава СП.

Водночас вона зазначила, що політика національного відродження, утвердження Української держави досягає свого результату. «Я думаю люди розуміють, що побудувати нормальну державу не можна, якщо за ціль ставити просто матеріальні блага. Тоді у тебе заберуть і їх, і свободу, демократію та рівність. Дехто думає, от ми здобули, що хотіли, і все. Але це не так. Демократію потрібно захищати, тим паче у наших умовах», - наголосила нашоукраїнка.