Родина Кушнарьова може не отримати належних їм 2,5 мільйони

Родина покійного депутата Євгена Кушнарьова поки не одержить страхову компенсацію в розмірі 2,5 млн. грн., як то передбачено чинним законодавством.

Постанова Кабміну № 969 вимагає від НАСК "Оранта" виплатити страхове відшкодування у випадку загибелі народного депутата його спадкоємцям у розмірі десятирічного грошового забезпечення народного депутата.

Зарплата померлого Кушнарьова складала близько 20 тис. грн. на місяць. У перерахуванні на 10-річний термін виходить близько 2,5 млн. грн., повідомляє газета "Дело".

Однак у самій "Оранті" заявили, що в них немає ніяких підстав для виплати.

"На даний момент у нашої компанії немає договірних відносин з парламентом, отже, і немає підстав для виплати компенсації родині Кушнарьова", - повідомили в прес-службі "Оранти".

"Торік Верховна Рада за вимогою казначейства визначила порядок страхування народних депутатів на основі тендера, що проведений поки що не був", - додали в повідомленні.

При цьому президент НАСК "Оранта" Олександр Завада уточнив, що дану процедуру не можна вважати повноцінним страхуванням.

"Гроші виділяються з бюджету, питання тільки в тому, хто збере довідки і перерахує суму. Страхування - це коли ми взяли 1 гривню, а виплатили мільйон. А тут - держстрахування: уся сума передбачена в бюджеті", - пояснив він.

У комітеті Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики пояснили, що бюджетні кошти на страхування народних депутатів були скорочені.

"На 2007 рік на ці потреби була закладена сума на страхування двох народних депутатів на випадок смерті і двох депутатів на випадок інвалідності. Але про тендер я нічого не знаю", - сказав член комітету Олег Ляшко.

У "Оранті" натякають, що не проти продовжити страхування народних депутатів. Але будь-яке рішення, як і одержання родиною Кушнарьова 2,5 млн. грн., залишається за Верховною Радою.

"У випадку перерахування страхового платежу з держбюджету страхова виплата буде проведена спадкоємцям вчасно", - говорять у прес-службі страховика.

Українська правда