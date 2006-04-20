Чи будуть повторні вибори столичного мера?

У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Блок Юлії Тимошенко в Київраді готує повторні вибори київського міського голови. Чи ймовірний такий поворот подій? Це запитання ми адресували експертам та політикам. Представники БЮТ поки що утримуються від коментарів.

Юрій Ключковський, народний депутат (“Наша Україна”):

Щоб переобрати мера столиці, потрібно або скасувати результати виборів, або двома третинами міськради визнати його таким, що не виконує своїх обов’язків. Поки що ніхто своїх обов’язків не починав виконувати, тож Черновецькому ні за що висловлювати недовіру.

А все це я розцінюю як ігри, навіть не Юлії Тимошенко, а Томенка та Бродського. Несерйозно це.

Валерій Євдокимов, народний депутат, юрист (СДПУ(о):

Жодних правових підстав для скасування виборів мера не існує. Апеляційний суд Києва у задоволенні позовів про його нелигітимність відмовив. Як відомо, ТВК оголосив про його перемогу та видав йому посвідчення. І як би ми не ставилися до особи мера, його обрання законне. Замінити мера можливо, тільки якщо дві третини депутатів Київради висловлять йому недовіру. Але такої більшості в найближчий час, думаю, не буде.

Можна багато говорити про це по телебаченню, але є Конституція, законодавство про вибори - і навряд чи сьогодні політичне рішення може буде ухвалене в обхід Закону.

Володимир Стретович, народний депутат, юрист (“Наша Україна”):

Хто ж таке рішення прийме? Це може зробити тільки Київради, але Леонід Михайлович не один мільйон викине, щоб підтвердити в міськраді свій статус мера.

Але якщо до цього дійде, постає запитання - переобирати тільки мера чи одночасно й Київраду?

Я розумію інтерес Томенка - БЮТ отримав своїх сорок відсотків, тож вони переконані: якщо висунуть кандидатуру від свого блоку, то вона пройде. Вони керуються скоріше політичним інтересом, ніж здоровим глуздом та прагматичним бажанням працювати на київську громаду.

Але який мотив вони можуть знайти для переобрання мера, мені важко сказати. Можуть створити ініціативну групу та провести референдум про довіру новому мерові... Але ще нічого не зроблено і нема чому не довіряти... А при тій поляризації, яку ми спостерігаємо в Київраді, то це взагалі марна справа, тож хай вони заспокояться...