Кримські татари влаштували уряду барабанне шоу

У центрі Сімферополя близько 5 тис. кримських татар пікетують Раду міністрів Автономної Республіки Крим, вимагаючи від властей виділення землі репатріантам.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один із учасників протестної акції Руслан КАРІМОВ, на площі перед Радміном зараз стоять кримські татари з Сімферополя і Сімферопольського району, Алушти, Євпаторії, Сак.

Пікетники тримають в руках плакати з вимогами виділити татарам землю, серед них "Земельне питання в Алушті - ганьба України!", "Конституційні права і свободи громадян - головне питання держави!" тощо.

В даний час перед будівлею уряду автономії встановлено близько 30-ти величезних залізних бочок. Кримські татари стукають у ці "барабани" палицями. Шум від "барабанів", звичайно, не може не заважати роботі Радміну. На площі зараз чергують десятки міліціонерів.

Як повідомлялося, традиційно щопонеділка кримські татари проводять схід громадян, вимагаючи виділити землю. Проте зазвичай на такі акції збирається 300-500 чоловік.