Міліція віднесе членам виборчкомів додому "не страшилки" від Луценка

Працівники органів внутрішніх справ підготували і вручать кожному з членів виборчих комісій методички щодо забезпечення законності під час виборів і відповідальності членів комісій в разі порушення законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Луцьку повідомив міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО.

«Як і у 2006 році, ми роздаємо всім членам виборчої комісії методички щодо забезпечення законності під час виборів… Позавчора я підписав розпорядження, щоб цей бюлетень міліція розповсюдила – для працівників комісій, в тому числі і в них дома», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в цих брошурах, крім нормативних актів, надруковано реальні приклади відповідальності членів виборчих комісій, які були покарані за спроби фальсифікації волевиявлення громадян.

«Це – не страшилка, це об‘єктивний документ, який нагадуватиме їм про відповідальність», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він закликав членів виборчих комісій "діяти виключно за законом”. “Думайте, що буде після виборів. Після виборів життя не закінчується. Не продавайтесь за будь-які гроші», - сказав він, додавши, що “відсутність годувальника через покарання навряд чи добре вплине на стан родини”.