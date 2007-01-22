ЄС не обіцяє Україні нічого конкретного

Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з другого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.

Водночас у документі зазначається, що ЄС визнав європейські прагнення України ще в 2005 році.

Крім того, у висновках записано про те, що ЄС продовжить надавати підтримку політичним та економічним реформам в Україні, спрямованим на посилення демократії, стабільності та прозорості в країні, і хоче посилити свої зобов’язання в цих напрямках у новій угоді.

Згідно з документом, нова угода повинна мати на меті зближення відносин з Україною, економічну інтеграцію та політичну співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, нова Посилена угода має замінити чинну нині Угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується в 2007 році.