Пасенюк утримався в кріслі керівника головного суду на виборах

Олександр ПАСЕНЮК виконуватиме обов’язки голови Вищого адміністративного суду України до призначення голови ВАСУ в порядку, визначеному законодавством України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на конференції суддів адміністративних судів України.

Голосування відбувалося в таємному режимі за допомогою бюлетенів. За це рішення проголосували 133 делегати, проти - 43. Загалом отримали бюлетені 176 делегатів конференції.

Під час конференції член ВАСУ Микола КОБИЛЯНСЬКИЙ наголосив, що на сьогодні в суді склалася ситуація, коли, по суті, є два виконуючих обов’язки голови суду.

Він нагадав, що 22 грудня 2004 року на посаду голови ВАСУ указом Президента України був призначений О.ПАСЕНЮК. Разом з тим через 5 років, тобто 22 грудня 2009 року, його повноваження закінчилися, зазначив М.КОБИЛЯНСЬКИЙ.

Оскільки ж, за його словами, раніше Конституційний Суд України визнав неконституційним положення про те, що Президент України призначає голову суду, то на сьогодні залишається дискусійним питання, хто має приймати рішення про звільнення судді, термін повноважень якого завершився.

Він також зазначив, що сьогодні оприлюднено рішення КС, відповідно до якого Рада суддів не уповноважена призначати голову суду.

М.КОБИЛЯНСЬКИЙ наголосив, що в законодавстві України передбачено, що за відсутності голови суду його обов’язки виконує перший заступник голови ВАСУ.

Але при цьому він наголосив, що, з його точки зору, йдеться про фізичну відсутність, а не про випадок, коли йдеться про закінчення терміну повноважень.

М.КОБИЛЯНСЬКИЙ зазначив, що «ми попали у правовий вакуум».

В свою чергу О.ПАСЕНЮК на конференції наголосив, що 21 грудня на президії ВАСУ було ухвалено рішення покласти виконання обов’язків на нього.

Він повідомив, що для нього було несподіванкою, що перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ 23 грудня видав «службову записку, оскільки це не можна назвати наказом, бо не пройдена процедура реєстрації», де призначив себе в.о. голови ВАСУ.

О.ПАСЕНЮК підкреслив, що він це рішення М.СІРОША скасував. При цьому зазначив, що такі кроки його першого заступника «вносять дестабілізацію в роботу суду».

В той же час перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ зазначив, що не розуміє, чому зчинився «такий переляк».

Він наголосив, що з його боку не було жодних намагань «включитися в боротьбу за посаду голови суду».

За його словами, покладення обов’язків на першого заступника голови суду відбувається автоматично, «тому я не міг бездіяти».

М.СІРОШ підкреслив, що його дивує ситуація, яка склалася, і закликав «не давати певним політичним силам заробляти дивіденди на ситуації в суді».

При цьому голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО на конференції підкреслив, що «з юридичної точки зору немає жодних проблем», оскільки 22 грудня сплив термін повноважень О.ПАСЕНЮКА, і виконувати обов’язки має його перший заступник.

В.ОНОПЕНКО визнав, що в даний процес «почала вмішуватися політика».

«Дехто хоче обпертися на політиків, але обпертися на повітря неможливо», - наголосив В.ОНОПЕНКО. Він закликав не піддаватися «політичному тиску».

Голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК на конференції наголосив, що президія Ради суддів ухвалила рішення про те, що О.ПАСЕНЮК має скласти повноваження, а виконувати обов’язки має перший заступник голови ВАСУ.

Разом з тим перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що рішення президії Ради суддів з даного питання - «це привласнення повноважень».

Він підкреслив, що відповідно до рішень Конституційного Суду України, питанням звільнення та призначення голови ВАСУ «точно не може займатися Президент України і Рада суддів України».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що сьогодні «є певний вплив політиків і політичних сил на суддів, так само як і вплив суддів на політичні сили».

Він визнає, що це і пояснює ситуацію з неприйняттям парламентом України відповідного закону, який би врегульовував питання, яке стосується кадрових призначень.