Бондаренко напрогнозував Україні три автономії

Директор Київського інституту проблем управління Кость БОНДАРЕНКО вважає, що через “десятки років” Україна може мати три автономні утворення: Крим, Галичину і Донбас.

Таку думку він висловив під час засідання “круглого столу” в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів про те, є майбутнє в ідеї федералізму в Україні.

“Не зараз, а через деякий час, можливо через десятки років, Україна прийде до такої форми держави, в якій буде Україна як держава, і в ній буде три автономні утворення: Крим, Галичина і Донбас”, - сказав К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, директор кампанії “Reseach & Breanding group” Євген КОПАТЬКО вважає, що ідея федералізму “має право на існування, і ні про який сепаратизм не може бути мови”. За його словами, в перспективі, якщо наше суспільство розвиватиметься безконфліктно, то така ідея може існувати.

Виконавчий директор лабораторії соціальних досліджень “Cофія” Володимир ЛУПАЦІЙ переконаний, що до того часу, поки не буде вирішено проблему передачі повноважень органам місцевого самоврядування, існуватиме й потреба “в такому територіальному патріотизмі, який стихійно чомусь оформляють ідеєю федералізму”.

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