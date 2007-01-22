Мороз шукає крайніх

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ доручив Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провести термінове засідання, на якому проаналізувати правову основу для введення в дію Закону «Про Кабінет Міністрів України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

Відповідне доручення направлено голові Комітету Віктору ТИХОНОВУ, додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, що «вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.