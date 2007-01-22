Підпис Мороза під законом про Кабмін призведе до війни?

Народний депутат України, член фракції «Наша Україна» Юрій Ключковський вважає, що голова Верховної Ради України Олександр Мороз не повинен підписувати Закон про Кабінет міністрів, на який було накладено вето Президента.

«Президент повернув цей закон з вето і своїми зауваженнями. Поки не було ніяких спроб заявити, що це вето не було накладено, принаймні, ніяких легітимних спроб. Верховна Рада визнала факт дрібних розбіжностей в тексті, тому я впевнений, що перш ніж розглядатиметься вето, ніяких підписів ставити не можна, інакше це повна ломка Конституції», - зокрема, заявив парламентарій.

За його словами, якщо Мороз все ж таки поставить свій автограф під цим законом, то приведе до руйнування будь-яких правових основ діяльності і Верховної Ради і Кабінету Міністрів. «Ми не можемо дозволяти собі такі речі!», - заявив Ключковський, додавши при цьому: «Я можу зрозуміти емоції в коаліції, про те, що через дрібну помилку, через неуважність такі речі виникають. Але ця неуважність все ж таки була, і до правових наслідків вона веде».

Ключковський впевнений, що підписання закону спікером Верховної Ради приведе до виникнення «не просто війни, а війни на тілі Конституції, на тілі правового поля держави». «Я не зрозумію таких дій, оскільки це вдарить потім і по тих, хто це ініціює, рано чи пізно. Якщо хтось думає, що він сьогодні всесильний, то всесильність не буває вічною, навіть якщо він сьогодні в неї вірить», - заявив депутат.

Він висловив глибоку впевненість в тому, що Мороз, як виважений політик, повинен дочекатися сесії Верховної Ради і тоді вже підписувати або не підписувати цей закон.

Як раніше повідомляв ForUm, сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій Толстоухов заявив, що завтра останній день, коли голова Верховної Ради Олександр Мороз повинен підписати закон про Кабмін. «Питання не в тому, визначилися ми чи не визначилися (щодо подальших дій з приводу цього закону - ред.). Це визначено Конституцією і законами. Завтра день, коли голова Верховної Ради має підписати Закон. От і все», - зокрема сказав міністр.

Нагадаємо також, що раніше Президент України Віктор Ющенко вдруге ветував цей документ.

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