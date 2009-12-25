Луценко розказує, що до Януковича доходить з другого разу

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закликає виборців вдруге дати зрозуміти лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, що він не зможе стати Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері в Луцьку на зустрічі з мешканцями міста та студентами.

Свою увагу Ю.ЛУЦЕНКО акцентував на тому, що людина, яка раніше мала конфлікти із законом, не має права обіймати високі державні посади.

«В міліції чіткий закон про те, що родичі судимих, навіть якщо вони попали під амністію, працювати в органах внутрішніх справ не можуть. Більше того, я вважаю, що такий підхід має бути у всій державі: не може бути прикладом для держави, тим більше керівником держави, людина, яка була засуджена», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що, на жаль, законодавці не встановили таку норму щодо кандидатів у Президенти. «Але для того є ви (виборці). Якщо ви вважаєте, що це не можливо, то дайте правильну відповідь - якщо з першого разу людина не зрозуміла і сіла другий раз (за грати – УНІАН), якщо з першого разу не зрозуміла і балотується (у Президенти – УНІАН), то навчіть! До нього (мається на увазі Віктора ЯНУКОВИЧА) доходить з другого разу», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.