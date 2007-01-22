МЗС розслідує видачу віз представникам туркменської опозиції

Міністерство закордонних справ України проводить службове розслідування за фактом видачі віз посольствами України в Болгарії та Австрії представникам туркменської опозиції, які перебували в Києві в грудні минулого року.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Стосовно інформації про можливе відкликання посла України в Австрії Володимира ЄЛЬЧЕНКА, А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що це питання має вирішуватись в Секретаріаті Президента. “Питання про призначення і відкликання послів - це прерогатива Президента”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією тижневика “Дзеркало тижня” (№2 (631) від 20-26 січня п.р.), прем’єр-міністр міністр Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, який своїми діями завдав шкоди національним інтересам України, запросивши в Україну представників туркменської опозиції - - колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА. За даними газети, М.РУДЬКОВСЬКИЙ начебто звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії та Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.

У свою чергу, міністр транспорту і зв’язку М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти видання "Дзеркало тижня". "Міністерство транспорту та зв’язку офіційно повідомляє, що всі звинувачення автора публікації на адресу РУДЬКОВСЬКОГО є безпідставними", - йдеться в заяві Мінтрансзв’язку.

Крім того, видання написало, що поки постраждали тільки консульські працівники, які видали візи Х.ОРАЗОВУ і Н.ХАНАМОВУ: голова Генконсульства у Варні отримав стягнення, а консул України у Відні був відкликаний. Під загрозою відкликання з Відня знаходиться також посол України в Австрії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.