Гайдук поїхав до Америки

21-23 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Віталій ГАЙДУК перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, повідомляє сайт РНБО.

Окрім переговорів з радником Президента США з питань національної безпеки Стівеном ХЕДЛІ В.ГАЙДУК планує зустрітися з чільними представниками Білого дому, Конгресу США, Державного департаменту, Міністерства енергетики та Міністерства оборони.

Секретар РНБО має намір взяти участь у зустрічах з представниками провідних аналітичних установ - "Херітедж Фаундейшн" та Центру стратегічних і міжнародних досліджень, а також керівниками української громади США.

Предметом переговорів з американськими урядовцями та провідними експертами стане широкий спектр питань двосторонніх взаємин, міжнародної та регіональної проблематики, а також енергетичної безпеки.