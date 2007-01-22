Медики, які рятували Кушнарьова, звернулися до Януковича

Представники медичної громадськості України, обурені заявами заступника міністра охорони здоров’я Валерія ІВАСЮКА про ненадання своєчасної допомоги покійному народному депутату Євгену Кушнарьову.

Володимир Лісовий

Про це йдеться у зверненні медичної громадськості України до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, яке зачитав на прес-конференції в УНІАН ректор Харківського медичного університету Володимир ЛІСОВИЙ.

“Звертаємось до Вас з проханням прийняти усі можливі заходи для позбавлення нас, лікарів, від свавілля лицемірного чиновника, який, на наш погляд, не має морального права називатися нашим колегою, тим більше працювати заступником міністра. Впевнені і заявляємо, що подальше перебування ІВАСЮКА на керівній посаді є дискредитацією всієї системи охорони здоров’я та влади в цілому”, - йдеться у зверненні.

Лікарі обурені заявою В.ІВАСЮКА в прямому ефірі телеканала “Тоніс” про те, що однією з причин смерті Є.Кушнарьова стала нестача крові. В.ІВАСЮК стверджував, що якби Є.Кушнарьов отримав адекватну та своєчасну медичну допомогу, його життя було б врятовано. Лікарі вважають, що така заява є “образливим і компрометуючим всю галузь наклепом”. Вони зауважили, що В.ІВАСЮК не брав участі у наданні медичної допомоги Є.Кушнарьову, не був на місці події, не знайомився з медичною документацією, не спілкувався з лікарями, що проводили операцію та реанімаційні заходи і тому не мав права робити подібну заяву.

Лікарі зазначили, що з моменту доставки народного депутата до Ізюмської лікарні було зроблено все можливе для врятування його життя, застосовані всі можливі методи реанімації та інтенсивної терапії, використано необхідне обладнання.

Лікарі наголосили, що під час надання медичної допомоги постраждалому консервованої еритромаси та плазми було достатньо, як і крові четвертої групи. В ході надання допомоги використовувалися найсучасніші препарати крові, було створено резервний банк крові необхідної групи.

Головний спеціаліст з анестезіології та невідкладних станів Фелікс ГЛУМЧЕР пояснив, що спочатку, навіть при великій втраті крові, кров не потрібна, хоча в Ізюмській лікарні були її мінімальні запаси. “Спочатку треба кровозамінники, вони там були”, - зазначив він.

Лікарі нагадали, що, за висновками експертів, смерть Є.Кушнарьова була спричинена не стільки втратою крові, а несумісною з життям травмою, що викликала поліорганну недостатність. “Заяви пана ІВАСЮКА з цього приводу свідчать, в кращому випадку, про необізнаність”, - зазначається у зверненні. Лікарі висловили впевненість, що подібні необгрунтовані дії є неприпустимими для управлінця високого рангу, одного з керівників Міністерства охорони здоров’я. Лікарі вважають, що поведінка В.ІВАСЮКА є “не лише некоректною, але і позбавлена моралі”. “Людина, яка працює в самій гуманній системі - надання допомоги людям - не має права використовувати трагічну ситуацію для вирішення будь-яких питань та можливих політичних інсинуацій”, - переконані лікарі.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЛІСОВИЙ зазначив, що німецьких лікарів Є.Кушнарьову викликали не медики, це була ініціатива сім’ї та друзів. За його словами, медики не заперечували, щоб використати всі шанси для врятування життя.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні.

Заступник міністра охорони здоров`я В.ІВАСЮК заявив, що Є.Кушнарьов помер через неготовність районної лікарні міста Ізюм Харківської області надати повноцінну термінову допомогу в такому разі.

Він пояснив, що якщо пацієнт у випадку, подібному до випадку з Є.Кушнарьовим, не помер протягом перших двох годин, то це означає, що надія на його порятунок була.

При цьому В.ІВАСЮК зазначив, що Є.Кушнарьов прожив цілу добу й переніс дві операції.

У зв`язку з цим заступник міністра підкреслив, що це говорить про те, що депутат помер не від поранення, а безпосередньою причиною його смерті є втрата крові.

Він сказав, що часто в летальних випадках лікарі говорять, що вони зробили все можливе. Проте, за словами В.ІВАСЮКА, в цьому випадку лікарі Ізюмської лікарні навряд чи можуть таке сказати.