Експерт: Королевська займається регіональним лобі

Народний депутат від БЮТ, луганчанка Наталія КОРОЛЕВСЬКА зайнялася регіональним лобі, запропонувавши програму розвитку Донбасу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

На його думку, на Донбасі росте кількість виборців, що не визначилися у своєму виборі, які вже не голосуватимуть за «свого» лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Донбас поступово змінює свої пріоритети. Останнім часом серед жителів Донбасу різко збільшується кількість так званих «відмовників», не бажаючих оприлюднювати свої політичні вподобання, і тих, що не визначилися у своєму виборі. В умовах майже тотальної політичної монополії Партії регіонів це може означати одне – ці виборці у більшості своїй не голосуватимуть за ЯНУКОВИЧА. Характер візиту ЯНУКОВИЧА, його незмінна риторика підтверджує той факт, що він не має чого запропонувати місцевим виборцям. У регіоні, де 18 років влада перебувала в руках одних і тих самих сил, опозиційна риторика виглядає надуманою і «притягнутою за вуха», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, у той же час інші представники регіону, які мають більшу рухливість і якісно інший підхід до розвитку регіону, здатні запропонувати нове бачення стратегічного руху вперед. «Наприклад, недавня ініціатива КОРОЛЕВСЬКОЇ – програма «Новий Донбас» – свідчить про те, що регіон може і повинен розвиватися не за інерцією і випадковим збігом обставин, а завдяки новим, продуманим підходам. Не виключено, що «Новий Донбас» КОРОЛЕВСЬКОЇ покладе початок новій тенденції в регіоні, коли навколо конкретної програми розвитку почнуть об`єднуватися люди, незважаючи на те, що ініціатива ця виходить від представника БЮТ», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, розчавлені убогістю прості жителі Донбасу не мають ілюзій з приводу «жебракуючого» у Києві керівництва Партії регіонів, тому готові змінювати пріоритети партійних симпатій в обмін на відродження промислової потужності регіону і поліпшення свого рівня життя.

«Громадська ініціатива «Новий Донбас», ініціатором якої стала луганчанка, представниця БЮТ Н.КОРОЛЕВСЬКА, свідчить про те, що система партійного кураторства над тим чи іншим регіоном поступово втрачатиме свою актуальність, і відійде у минуле, як пережиток. Все активніше розвиватимуться принципи здорового непартійного лобізму, заснованого на приналежності або інтересу до того чи іншого регіону. Головне для Донбасу з його потужностями – це не партійне заступництво на словах, а реальна програма розвитку. Погано, що вона дотепер не була запропонована лідерами ПР, і добре, що окремі представники БЮТ замислюються про регіони, вихідцями з яких вони є», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.