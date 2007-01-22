Рудьковський думає, що став комусь поперек горла

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вважає дискредитаційною інформацію у ЗМІ про проведення службового розслідування щодо нього після запрошення в Україну у грудні минулого року туркменських опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

На переконання М.РУДЬКОВСЬКОГО, статтю у тижневику «Дзеркало тижня» було опубліковано з метою його дискредитації. «Розцінюю спроби прив’язати їх (туркменських опозиціонерів – УНІАН) приїзд (в Україну - УНІАН) до міністра транспорту як складову певної роботи проти міністра транспорту», - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр переконаний, що зацікавленими у його дискредитації можуть бути ті, хто мав намір долучитися до приватизації 146 об’єктів, яку він призупинив своїм рішенням. Крім того, його можуть компрометувати через фінансові перевірки ряду підприємств галузі, здійснені Мінтрансзв’язком.

Відповідаючи на запитання, хто підписав розпорядження про проведення розслідування: Президент України чи прем’єр-міністр, М.РУДЬКОВСЬКИЙ сказав: «Наскільки я знаю, прем’єр не був ініціатором подібного розслідування».

При цьому міністр зазначив, що не знає, хто був ініціатором такого розпорядження, і сам хотів би дізнатися, що цим документом планувалося досягти. «Якщо хоче добитися вирішення своєї участі у нових газових схемах - то це одне, якщо він має на увазі, що потрібно віддати те, чого ми (Мінтранс – УНІАН) не дозволяємо віддати, – потрібно це написати в документі», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, туркменські опозиціонери Худайберди ОРАЗОВ і Нурмухаммед ХАНАМОВ приїжджали в Україну як приватні особи. При цьому Р.РУДЬКОВСЬКИЙ підтвердив, що дійсно був з ними знайомий ще до того як став народним депутатом. Він також повідомив, що спілкувався з ними, але робив це у неробочий час і як приватна особа.

«Ці люди не перебували у міжнародному розшуку, коли були на території України, наскільки я розумію», - сказав він. Інакше, за словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, це питання не до нього, а до СБУ та МВС.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також повідомив, що направляв запити послам про прискорення видачі віз туркменським політикам, але як приватна особа.

За словами міністра, до нього зверталась СБУ з приводу даної ситуації, і він «дав вичерпні відповіді».

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також повідомив, що обговорював з туркменськими опозиціонерами питання про те, як Україні вдалося провести прозорі вибори Президента, не допустити кровопролиття під час Майдану. Він висловив переконання, що його дії «ніяк не можуть нашкодити авторитету Туркменістану та України».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією тижневика “Дзеркало тижня” (№2 (631) від 20-26 січня п.р.), прем’єр-міністр міністр Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, який своїми діями завдав шкоди національним інтересам України, запросивши в Україну представників туркменської опозиції - - колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА. За даними газети, М.РУДЬКОВСЬКИЙ начебто звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії та Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.

У свою чергу, міністр транспорту і зв’язку М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти видання "Дзеркало тижня". "Міністерство транспорту та зв’язку офіційно повідомляє, що всі звинувачення автора публікації на адресу РУДЬКОВСЬКОГО є безпідставними", йдеться в заяві Мінтрансзв’язку.