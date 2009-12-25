Тимошенко сьогодні не пустять в ефір разом з Януковичем

Прем’єр-міністра Юлію Тимошенко відмовляються пускати на ефір у програмі «Шустер live» з Віктором Януковичем.

Як оголосив в ефірі Савік Шустер, студія отримала пропозицію від кандидата в президенти Юлії Тимошенко на участь в ефірі з іншим кандидатом в Президенти - Віктором Януковичем, який було проанонсовано на 25 грудня.

Сподівання на те, що Шустер запросить на своє шоу разом Віктором Януковичем і Юлію Тимошенко, висловила і прес-секретар прем’єр-міністра Марина Сорока у відкритому листі до Савіка Шустера, який опублікував Урядовий портал.

Проте “Телекритика” повідомляє, що на запитання чи відмовили в ефірі Тимошенко, Каріна Палаєва, піар-директор продакшну, відповіла: «Фактично так. Однак після спецвипусків за участю Януковича та Ющенка, ми запросимо до студії трьох лідерів», - сказала вона.

«Ми готові надати для такої програми будь-який зручний для кандидатів час і день, при умові письмової згоди та призначення відповідальних осіб від кожного з гостей», - запевняють на студії, наголошуючи, що така дискусія є надзвичайно важливою для суспільства напередодні виборів.