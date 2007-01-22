Цушко хоче звільнити 7 обласних начальників

Міністерство внутрішніх справ України має намір звільнити сім керівників обласних управлінь за неефективну роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС Костянтин СТОГНІЙ.

«Планувалось, що з 27 областей буде замінено 7 керівників областей», - сказав він.

К.СТОГНІЙ зазначив, що буде звільнено тих керівників обласних управлінь, які показали найгірші результати роботи під час операції «Профілактика». Він уточнив, що найгірші результати показали Черкаська та Львівська області.

Він нагадав, що ця операція проводилась з 15 грудня по 15 січня спільно з іншими силовими відомствами і була направлена на захист споживчого ринку.

К.СТОГНІЙ повідомив, що на 15.00 є одне кадрове призначення – по Одеській області. «Планується, що сьогодні близько 19 години будуть кадрові зміни ще по трьом областям», - додав К.СТОГНІЙ, не уточнивши за якими.

Він наголосив, що одразу після підписання накази буде розміщено на офіційному сайті МВС.

Крім того, К.СТОГНІЙ не виключив, що можливі кадрові ротації керівників обласних управлінь МВС.

Він також зауважив, що не поінформований про вимоги керівництва МВС написати заяви про звільнення всім керівникам обласних управлінь МВС. «Мені невідомо про те, що всім загалом було запропоновано написати заяви», - відзначив К.СТОГНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня колишній міністр внутрішніх справ, голова громадського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що керівництво МВС має намір звільнити з органів внутрішніх справ 360 осіб. Він зауважив, що у списку записані як начальники обласних управлінь МВС, так і рядові міліціонери.