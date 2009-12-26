Янукович обіцяє привести Україну до Євросоюзу

Україна зможе претендувати на членство в ЄС, якщо досягне європейських стандартів, вважає лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в прямому ефірі програми «Шустер Live».

"Якщо ми не створимо в Україні європейський рівень життя, нам і говорити про вступ до Євросоюзу не варто... Але я хочу це зробити. І я зроблю це", - запевнив він журналістів.