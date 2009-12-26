Янукович обіцяє привести Україну до Євросоюзу
01:01, 26 грудня 2009Політика
1758 0
"Але я хочу це зробити"
Україна зможе претендувати на членство в ЄС, якщо досягне європейських стандартів, вважає лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ
Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в прямому ефірі програми «Шустер Live».
"Якщо ми не створимо в Україні європейський рівень життя, нам і говорити про вступ до Євросоюзу не варто... Але я хочу це зробити. І я зроблю це", - запевнив він журналістів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter