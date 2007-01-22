Кримський спікер звільнив ”короля самозахоплень”

16:49, 22 січня 2007
Політика
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Останньою краплею стала бійка

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО звільнив з посади свого позаштатного радника Даніяла АМЕТОВА, якого опоненти називають "королем самозахоплень".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

"Всім відомо, що АМЕТОВ - головний ініціатор проведення всіх земельних акцій протесту. Коли я приймав рішення взяти його своїм позаштатним радником, я вважав, що з цією людиною, яка сама захотіла бути координатором при правовому врегулюванні спірних земельних питань між учасниками акцій протесту і місцевими радами, ми знайшли точки дотику і дійшли взаєморозуміння щодо того, як має розв`язуватися проблема виділення землі в Криму. Тоді він був згоден зі всіма моїми доводами", - цитує А.ГОРЄВА слова голови Верховної Ради Криму.

Як зазначив голова кримського парламенту, Д.АМЕТОВ за весь час, поки був позаштатним радником голови Верховної Ради АРК, так і не зайнявся вирішенням тих нагальних проблем у земельній сфері Криму і виконанням тих завдань, які перед ним ставилися. "Тому після участі АМЕТОВА в останніх відомих подіях на вул. Балаклавській в Сімферополі я його звільнив з посади радника голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з врегулювання земельних питань", - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 січня на вулиці Балаклавські в Сімферополі сталася бійка між кримськими татарами - учасниками самозахоплення і будівельниками однієї з фірм. За даними міліції, одним із тих, хто керував бійкою, був Д.АМЕТОВ. За фактом масових безпорядків на вул. Балаклавській правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "хуліганство".

 

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