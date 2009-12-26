Мер Івано-Франківська: держава залазить у кишеню до міськради

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС заявляє, що Держказначейство заблокувало 3 млн.грн. міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за підсумками 2009 року.

Мер наголосив, що якщо «десь бюджет недовиконується, то це проблема не міської ради». «Держава залазить у кишеню до місцевого самоврядування, - зауважив В.АНУШКЕВИЧУС. - На рахунку міської ради є 3 мільйони гривень у казначействі, які не можна використати. Нашим політикам не до бюджету і бюджет на 2010 рік не прийнято».