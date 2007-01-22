Ситуацію з грошима Тарасюк вважає абсурдною

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає абсурдною ситуацію стосовно фінансування МЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Поки що ситуація виглядає абсурдною”, - сказав міністр.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що Державне казначейство не приймає зразки підписів на документах, оскільки не визнає Б.ТАРАСЮКА міністром. “Але ж є виконуючий обов’язки. Сьогоднішній міністр перебуває у відпустці, є виконуючий обов’язки, це закріплено в Положенні про міністерство, яке закріплено Кабінетом Міністрів. То які проблеми?”, - зазначає Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів заявляє, що відкрило бюджетне фінансування Міністерству закордонних справ. Водночас у заяві зазначається, що у зв’язку з тим, що МЗС не надало до Державного казначейства належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.

У свою чергу Міністерство закордонних справ стверджує, що подало до Державного казначейства необхідні для здійснення платежів документи, в т.ч. зразки підписів. “Однак Державне казначейство не визнає правомочності підписів ні міністра Бориса ТАРАСЮКА, ні першого заступника Володимира ОГРИЗКА, на якого тимчасово покладено керівництво МЗС на час відпустки Б.ТАРАСЮКА», - зазначають в МЗС.