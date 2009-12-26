Ющенко скасував рішення Тимошенко про кредити під держгарантії
Преиздент звернувся до КС
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1329 про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн.
Відповідний указ від 25 грудня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
В указі нагадується, що 11 листопада Кабмін видав постанову про залучення НАК «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки, яким погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн., із сплатою процентної ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, і вирішив низку інших пов`язаних з цим питань.
Президент вважає, що названі положення постанови не відповідають Конституції України.
У документі наголошується, що, згідно з Конституцією, державний бюджет і бюджетна система встановлюються виключно законами (пункт 1 частини другої статті 92), одним з яких є закон про держбюджет на кожний рік. Основним Законом встановлено, що винятково законом про держбюджет визначаються будь-які витрати держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих витрат (частина друга статті 95).
У зв`язку з цим і відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону «Про Конституційний Суд України» Президент звернувся до Конституційного Суду щодо пунктів 1-4, 6 постанови Кабінету Міністрів від 11 листопада №1329.
Указ набирає чинності з дня його публікації.
Довідка УНІАН. НАК "Украгролізинг" створена постановою Кабінету Міністрів від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства "Украгролізинг", створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.
Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки й устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.
До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.