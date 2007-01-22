Верховна Рада хоче перевірити Ющенка на брехливість

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування має намір ініціювати створення спеціальної парламентської комісії для оцінки правдивості заяв Президента України і його прес-служби стосовно закону про Кабінет міністрів.

Про це йдеться у заяві голови цього комітету Віктора ТИХОНОВА, переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що «у разі продовження дискредитації парламенту, його посадових осіб, комітет буде змушений ініціювати створення спеціальної парламентської комісії для оцінки правдивості заяв Президента України, його прес-служби, його дій та бездіяльності, які містять ознаки порушення ним Конституції та законів України».

На переконання переважної більшості членів комітету, йдеться у заяві, останні заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прес-служби Президента з приводу закону про Кабмін «не тільки не відповідають дійсним фактам, а й зумисне їх перекручують, чим свідомо дезінформують суспільство про діяльність Верховної Ради України та її структурних підрозділів».

Як заявляє В.ТИХОНОВ, «на жаль, останні дії Президента України свідчать про його незацікавленість в прийнятті законів, які б впорядкували діяльність державних органів. Пояснити таку позицію Президента України можна тільки одним – намаганням узурпувати владу і одноосібно керувати всіма державними інститутами, у тому числі, парламентом, судами, урядом, як це було донедавна».

На думку членів комітету, йдеться у заяві В.ТИХОНОВА, «у діях Президента України містяться ознаки порушення Конституції України у зв’язку з так званим застосуванням повторного вето до одного і того ж закону, повернувши 19 січня ц.р. у парламент Закон України "Про Кабінет Міністрів України", стосовно якого було подолано вето Президента України 12 січня 2007 року».

В.ТИХОНОВ категорично заявляє, що жодної зміни до закону «з часу його прийняття у другому читанні 21 грудня 2006 року Верховною Радою не вносилося і Комітет готовий, при необхідності, довести це навіть в судовому порядку».

Як наголошується у заяві, «Верховна Рада України, подолавши 12 січня вето, повторно відправила на підпис Президенту України текст закону без будь-яких змін – саме той примірник, який Президент України надіслав у парламент 11 січня 2007 року».

«При прийнятті Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та при подоланні вето Президента України щодо нього Верховна Рада України діяла у повній відповідності з конституційною процедурою. Також Конституцією України встановлено, що після повторного прийняття закону (подолання вето на закон) Верховною Радою України не передбачено будь-яких правових підстав для повторного застосування Президентом України права вето», заявляє В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. Президент В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

19 січня Президент повторно ветував закон про Кабмін, зауваживши, що текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону «Про Кабінет Міністрів України», яку було прийнято парламентом 21 грудня 2006 року і підписано головою Верховної Ради.

20 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив: «Вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

З приводу цієї заяви прес-служба Президента України поширила коментар, в якому заявила, що голова Верховної Ради не наділений Конституцією правом підпису законів, які повернув Президент для повторного розгляду парламентом. Такі дії є неконституційними і незаконними.

Сьогодні, 22 січня, О.МОРОЗ доручив Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провести термінове засідання, на якому проаналізувати правову основу для введення в дію Закону «Про Кабінет Міністрів України».