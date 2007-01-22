Бойко віддасть газову трубу Росії через три роки

Створення міжнародного газотранспортного консорціуму (ГТК) можливе в середньостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні під час «гарячої» телефонної лінії в Кабінеті Міністрів.

«Я думаю, що в короткостроковій перспективі у нього (ГТК – УНІАН) майбутнього немає, в середньостроковій - через три роки - так», – сказав міністр.

При цьому він відзначив, що Україна продовжує діалог з російською стороною про співпрацю в проекті. «У них своє бачення щодо консорціуму, у нас - своє. Періодично виникають питання», – відзначив Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.