Швейцарські лікарі повідомили Ющенку добру новину

Динаміка одужання Президента України Віктора ЮЩЕНКА є «дуже доброю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу в Секретаріаті глави держави.

Вона нагадала, що у даний час В.ЮЩЕНКО перебуває в університетській клініці міста Женева на плановому обстеженні.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, головний лікар Президента Василь КНЯЗЕВИЧ говорив, що термін обстеження мав тривати від 5 до 8 днів, однак, оскільки динаміка виведення діоксину з організму В.ЮЩЕНКА є «дуже доброю», то Президент має повернутися в Україну вже цього тижня, орієнтовно у вівторок або середу.

І.ВАННИКОВА додала, що у Швейцарії разом з В.ЮЩЕНКОМ перебуває його дружина – Катерина ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження 19 січня.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії у 2004 році В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.