Яценюк переконаний, що нардепи не можуть бути безпартійними
Кандидат пояснив, чому
Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що народні депутати не можуть бути безпартійними.
Про це він заявив на мітингу-телемості між Хмельницьким s десятьма іншими містами Хмельницької області, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.
Він підкреслив, що після виборів Президента необхідно провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками: «У країні будуть відкриті списки: голосування за депутата, який представляє партію і який закріплений за конкретним регіоном».
«Безпартійних депутатів не буде. Пояснюю, чому. Вже була так звана мажоритарна система, коли були безпартійні депутати, які приїжджали у регіон з чемоданами грошей, роздавали їх, а потім йшли на Банкову, і їх (депутатів) у кабінеті Президента скуповували пачками. Що може зробити один депутат? Нічого. Яку ідеологію він несе? Тільки одну: дайте мені грошей на капітальні вкладення у моєму окрузі, я їх віддам своїй фірмі», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.
Він наголосив, що партії повинні мати ідеологію та нести за неї відповідальність. Водночас, зауважив А.ЯЦЕНЮК, партії не повинні бути «фірмами», якими вони є сьогодні. «Кожна партія має довести, що здатна відстояти інтереси виборця», - наголосив кандидат у президенти.