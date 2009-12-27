Яценюк переконаний, що нардепи не можуть бути безпартійними

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що народні депутати не можуть бути безпартійними.

Про це він заявив на мітингу-телемості між Хмельницьким s десятьма іншими містами Хмельницької області, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він підкреслив, що після виборів Президента необхідно провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками: «У країні будуть відкриті списки: голосування за депутата, який представляє партію і який закріплений за конкретним регіоном».

«Безпартійних депутатів не буде. Пояснюю, чому. Вже була так звана мажоритарна система, коли були безпартійні депутати, які приїжджали у регіон з чемоданами грошей, роздавали їх, а потім йшли на Банкову, і їх (депутатів) у кабінеті Президента скуповували пачками. Що може зробити один депутат? Нічого. Яку ідеологію він несе? Тільки одну: дайте мені грошей на капітальні вкладення у моєму окрузі, я їх віддам своїй фірмі», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що партії повинні мати ідеологію та нести за неї відповідальність. Водночас, зауважив А.ЯЦЕНЮК, партії не повинні бути «фірмами», якими вони є сьогодні. «Кожна партія має довести, що здатна відстояти інтереси виборця», - наголосив кандидат у президенти.