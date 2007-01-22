Ющенко звернувся до Мороза з проханням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ з проханням винести законопроект про Кабінет міністрів на повторний розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що раніше на підпис главі держави було подано нову редакцію цього закону, і тому 18 січня Президент повернув цей документ для повторного розгляду парламентом.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що це відповідає Конституції, рішенням Конституційного Суду щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою.

Таким чином, за його словами, повернутий в парламент закон має знову пройти всі передбачені законодавством процедури голосування.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що “якщо пропозиція Президента не буде врахована і не буде розглянута в сесійній залі Верховної Ради, і закон (про Кабінет міністрів – УНІАН) оприлюднять без відповідних процедур, тоді є підстави думати, що конституційне представлення Президента може містити положення про визнання в цілому закону про Кабмін неконституційним".

За його словами, якщо в порушення конституційних процедур пропозиції Президента не будуть розглянуті в парламенті, Україна не одержить конституційного, правомочного й ефективного закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що буде повторно ветувати закон про Кабмін, оскільки текст закону, який було схвалено 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яку було прийнято парламентом 21 грудня 2006 року і підписано головою Верховної Ради.

19 січня у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР О.МОРОЗ направив лист В.ЮЩЕНКОВІ, в якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.