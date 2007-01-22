Привітання Президента України з нагоди Дня Соборності

Дорогий Український народе, дорогі українські громадяни,

Я сердечно вітаю вас з одним із найважливіших національних свят – Днем Соборності.

Сьогодні виповнюється 88 річниця Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Саме з цього дня розпочалося відродження єдиної Української державності. Воля людей, проголошена на площі Святої Софії, стала силою, яка привела нас до незалежності у 1991 році.

День Злуки об’єднує всю Україну – Київ і Львів, Севастополь і Ужгород, Донецьк і Полтаву, Харків і Луцьк, сотні міст, мільйони людей – усі українські землі і береги.

Якщо ми хочемо, якщо ми віримо у сильну Україну, почуття соборності повинне стати часткою нашого життя і нашого серця. Це – основа національного життя України і опора української політичної нації.

Нам нав’язували міф про роз’єднаність України як про доконаний факт. Наші відмінності протиставляли і загострювали. Але будь-які регіональні особливості – уявні і природні – не можуть заперечити основне.

Незалежність України є результатом вибору всього Українського народу.

Проти усіх потрясінь, ми розвиваємося як стабільна політична нація, у загальному руслі процесів Центральної і Східної Європи. За роки незалежності ми пережили багато випробувань: кримську проблему 1992 року, президентські вибори 1994 року, прийняття Основного Закону у 1996 році, революційні події 2004 року і перші виклики життя в нинішніх умовах змін до Конституції.

Ми зберегли унітарність і цілісність держави. Ми подолали сепаратистські настрої. Це означає, що ми маємо потужний ресурс консолідації, який живе всередині України. Саме він дозволяє нам рухатися вперед.

Понад дві третини громадян вважають себе патріотами України. Не існує математичної формули, яка вимірює почуття патріотизму. Є спільні надії. Єдність – категорія практична. Це – план дій на майбутнє. Я бачу його три складові.

У політичному вимірі я продовжую діяти для формування ефективної і демократичної влади – центральної і місцевої. Знаю, що ми досягнемо результату. Гарантія демократії, національного розвитку країни, конструктивного балансу влади і засторога проти авторитаризму знайде своє відображення у новій редакції Конституції України. Це – моя принципова позиція.

У вимірі щоденного життя єдність України означає високий соціальний стандарт і ліберальні умови для кожного власною працею досягти достатку. У цій площині я також розумію єдність як загальнонаціональні проекти з будівництва доріг, внутрішньої транспортної інфраструктури і туристичної мережі – всього, що має дозволити громадянам України вільно, легко і комфортно подорожувати країною, бачити і пізнавати один одного.

І, нарешті, у вимірі суспільному я усвідомлюю поняття єдності як створення цілісного гуманітарного та інформаційного простору – сучасного, живого і захищеного. Це означає бути національно виразними, знати і шанувати державну мову, поважати і розвивати мови національних громад і меншин, мислити власним розумом. По-українськи.

В Україні немає проблем, на які суспільство не може дати відповідь. Нехай не сьогодні, можливо з часом. Люди дуже добре розуміють, що мовні, релігійні чи історичні колізії не становлять перешкоди для нормального і справедливого життя. Завдання політиків – об’єднати людей і створити для них умови заохочення і розвитку.

Я хочу, щоб у вас не було сумніву. Президент володіє усією належною політичною волею, щоб добитися цього.

Я вітаю вас з Днем Соборності, а отже, з Днем нашого плану спільних дій і спільної роботи.

Ми постаємо як єдина політична нація, сформована українством і збагачена всіма людьми, які живуть в Україні – росіянами, кримськими татарами, поляками, болгарами, євреями, угорцями, ромами – всіма людьми, які хочуть добра Україні.

Я бажаю усім нам щастя, добра і успіху.

Ми разом. Ми – великий Український народ.