Тарасюк розповів про зміст туркменської ноти

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, телефонуючи до деяких диппредставництв України з проханням прискорити видачу віз представникам туркменської опозиції, порушив ряд законів України та втрутився в компетенцію іншого відомства.

Про це сказав в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» у понеділок увечері міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

«В даному разі були порушені закони України, міністр втручався в компетенцію іншого відомства, крім того порушив указ Президента щодо координуючої ролі МЗС», - сказав Б.ТАРАСЮК. «Більш того, за даними, які є в моєму розпорядженні, мова ішла про те, що міністр посилався на те, що питання про термінову видачу віз вночі було погоджено особисто з керівництвом держави», - сказав Б.ТАРАСЮК, додавши, що аналогічні повідомлення є в дипломатичних і консульських установах України в Софії, Варні і Осло. «Ситуація виглядає досить дивно для мене, як міністра закордонних справ, я не можу собі уявити, щоб я вночі піднімав працівників з «Укрзалізниці», або з якогось порту і давав їм вказівки, що їм треба робити», - сказав Б.ТАРАСЮК. Міністр також зазначив, що в нього є документальні підтвердження таких дій М.РУДЬКОВСЬКОГО, які, на переконання Б.ТАРАСЮКА, порушують правила службової етики, професійність даного міністра, а також статтю 19 Конституції про те, що кожна посадова особа має діяти згідно з Конституцією і законами України. Б.ТАРАСЮК вважає, що приїзд представників туркменської опозиції в Київ наприкінці грудня минулого року негативно позначився на українсько-туркменських відносинах. «Очевидно, що діяльність цих опозиціонерів зашкодила відносинам України з Туркменістаном і в результаті Україна отримала дуже гостру ноту», - сказав він, додавши, що за свою більш ніж 30-річну практику йому рідко доводилося отримувати ноти такого змісту. Б.ТАРАСЮК повідомив, що в ноті були такі формулювання як «неповага і цинізм стосовно Туркменістану і його народу», «рішучий протест», «настійно вимагає притягнення до відповідальності, вжиття жорстких заходів», «злочинці». «Питання, кому це вигідно. Очевидно, що це не вигідно Україні і шкодить її інтересам, оскільки Туркменістан був і залишається найбільшим постачальником газу для України», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією тижневика “Дзеркало тижня” (№2 (631) від 20-26 січня ц.р.), прем`єр-міністр міністр Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, який своїми діями завдав шкоди національним інтересам України, запросивши до України представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА. За даними газети, М.РУДЬКОВСЬКИЙ нібито звертався до українських посольств в Болгарії, Австрії і Норвегії з проханням терміново видати візи представникам туркменської опозиції.