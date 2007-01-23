Довгий думає, що Тимошенко переплюнула Вануату

Автори закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад «загубилися в часі». Про це в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» заявив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, «імперативним мандат був і в Радянському Союзі. Правда, партія тоді була тільки одна. І система була дуже далекою від демократії».

«Мало того, - додав О.ДОВГИЙ, - наші законодавці «переплюнули» навіть Вануату (одна з острівних держав, де існує імперативний мандат). В українській версії імперативного мандата закон має зворотну дію. Тобто лідери партій і блоків одержали ексклюзивне право відібрати депутатські мандати у своїх колишніх соратників, обраних до набрання чинності цим законом. Це цілковитий юридичний нонсенс».

У зв`язку з цим секретар Київради навів приклад: «Уявіть собі, - ви купили квиток на поїзд за однією ціною, сіли у вагон і їдете туди, куди вам потрібно. І тут на півдорозі до вас заходять провідники й говорять: «Вийшов закон, що ваш квиток у два рази подорожчав. Або виходьте, або доплачуйте». От так і з депутатами. Вони обиралися за одним законом, а зараз їх хтось намагається «втиснути» в рамки іншого закону».

«Тому я впевнений, - підкреслив О.ДОВГИЙ, - що недемократичний закон про імперативний мандат так само швидко зникне, як швидко й з`явився. Весь цивілізований світ від імперативного мандата давно відмовився. Європарламент і Венеціанська комісія звернули увагу на те, що така дика норма - зашморг для депутата як політичного діяча й як представника народу».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування.