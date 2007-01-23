Регіонали перейменують Сумську на Кушнарьова

Представники партії регіонів у Харкові ініціюють перейменування центральної вулиці Сумської на вулицю імені Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією веб-сайту обласної організації Партії регіонів, з такою ідеєю виступили народний депутат України від Партії регіонів Юлія КОВАЛЬОВА та голова Харківської облради, голова Харківського обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН.

Ю.КОВАЛЬОВА та В.САЛИГІН «прийняли рішення поряд з іншими заходами щодо увічнення пам’яті Євгена Петровича Кушнарьова ініціювати перейменування центральної вулиці міста Харкова - вулиці Сумська – у вулицю імені Є. КУШНАРЬОВА», - інформує веб-сайт.

Як повідомляв УНІАН, після загибелі Є.Кушнарьова керівники Харкова виступили з ініціативою назвати одну зі станцій міського метро, яка будується, його іменем.

Є.Кушнарьо помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові.

Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.

Вулиця Сумська, яка пролягає історичним центром Харкова, отримала назву понад 300 років тому. За свою історію на кілька років її було перейменовано на вулицю імені К.Лібкнехта.