Мороз оприлюднить закон про Кабмін (поновлена)

Закон “Про Кабінет міністрів України” буде оприлюднено відповідно до Конституції України, заявляє голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам, що якщо Президент України не підпише цей закон, то голова ВР “зобов’язаний його оприлюднити”.

За словами О.МОРОЗА, «іншого вибору у мене немає».

При цьому на запитання журналістів, чи буде завтра у газеті «Голос України» опубліковано закон про Кабінет міністрів, О.МОРОЗ відповів: «Подивимось».

Він зазначив, що його підпис як голови ВР під цим законом уже стоїть, оскільки документ був підписаний тоді, коли передавався до Президента України Віктора ЮЩЕНКА після ухвалення парламентом. Як зауважив О.МОРОЗ, тому зараз ідеться лише про оприлюднення даного закону.

Він зазначив, що «суддя не вміє прочитати Конституцію і приймає абсолютно безглузде рішення».

О.МОРОЗ назвав рішення Мукачівського міськрайонного суду «цікавим». За словами голови ВР, це рішення приймалося без розгляду позицій сторін. «Це, очевидно, у Мукачевому такий суд у нас існує, і можна здогадатися, чому саме у Мукачевому», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, є багато деталей, які він не хоче коментувати, тому що не хотів би, щоб це якимось чином «принижувало інститут Президента».

О.МОРОЗ сказав: «Я дивлюсь на речі, які мають вигляд або підлогу, або шахрайства. Це просто недопустимо», «тим паче, коли долучаються до цього підписи Президента, схоже, яких він не ставив».

О.МОРОЗ висловив стурбованість тим, що в Україні «судді мають таку низьку кваліфікацію, що нездатні прочитати навіть Конституцію України».

Як додав голова ВР, він підписав закон про Кабмін ще після його ухвалення при направленні до Президента України і, за Конституцією, якщо Президент після подолання парламентом вето не підписує закон, тоді через 10 днів він має бути оприлюднений (12 січня, у день ухвалення, закон був направлений до Президента України – УНІАН).

На запитання журналістів, чи буде Верховна Рада повторно голосувати по закону про Кабінет міністрів, як цього вимагає В.ЮЩЕНКО, О.МОРОЗ відповів: «Усе буде зроблено так, як вимагає Конституція».

«Голосування цього (повторного голосування – УНІАН) не вимагає Конституція», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент В.ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, що «вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівський міськрайоний суд Закарпатської області розглянув позов представника партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін.

Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня Закон “Про Кабінет Міністрів України”.

Того ж дня Президент направив листа голові Верховної Ради з проханням винести законопроект про Кабінет міністрів на повторний розгляд парламенту. В.ЮЩЕНКО закликав О.МОРОЗА забезпечити дотримання положень Конституції під час розгляду парламентом цього документа.