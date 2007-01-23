Рахунки МЗС розблокували

Рахунки Міністерства закордонних справ України розблоковано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник прес-служби МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Станом на сьогодні на ранок, як підтвердив наш валютно-фінансовий департамент, кошти на рахунки МЗС надійшли», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, зараз проводяться «технічні процедури» щодо проплати рахунків та отримання коштів для нарахування авансу співробітникам центрального апарату МЗС, який мав бути нарахований ще 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК заявив, що “після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про його звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”. Він повідомив, що МЗС України подав до Господарського суду Києва позовну заяву до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.

Профспілковий комітет МЗС подав у Господарський суд Києва адміністративний позов до Держказначейства з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС - членам профспілки.

Того ж дня, 19 січня, Міністерство фінансів заявило, що відкрило бюджетне фінансування Міністерству закордонних справ, відповідно до Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік». Водночас у заяві зазначалося, що у зв’язку з тим, що МЗС не надало до Держказначейства належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.

22 січня у програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» Б.ТАРАСЮК повідомив, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ дав вказівку розблокувати рахунки МЗС.