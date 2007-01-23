Азаров думає, що завтра він матиме закон про Кабмін

Перший віце-прем`єр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ має сьогодні підписати закон про Кабінет Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на розширеному засіданні колегії Державної податкової адміністрації України.

«Решта всіх прийомів не суттєва, - зазначив М.АЗАРОВ. - Якщо технічний збій, пов`язаний із засиланням документів, Секретаріат Президента виправив, то немає сенсу сумніватися в достовірності документа».

"Рішення Мукачівського міськрайонного суду з цього питання є незаконним і є приводом для серйозного розгляду питання про проведення судової реформи. Система судових рішень досягла абсурду", - заявив М.АЗАРОВ.

«Завтра ми матимемо закон про Кабмін», - сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правому вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що «вето Президента надумане, і ті, хто готував його, насамперед, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон у вказаний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівській міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливі дії голови ВР у разі підписання нимм закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

Того ж дня Президент надіслав листа голові Верховної Ради з проханням винести законопроект про Кабінет Міністрів на повторний розгляд парламенту. В.ЮЩЕНКО закликав О.МОРОЗА забезпечити дотримання положень Конституції під час розгляду парламентом цього документа.

Сьогодні, 23 січня, О.МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції України. Він сказав, що якщо Президент України не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.

Як додав голова ВР, він підписав закон про Кабмін ще після його прийняття при направленні Президентові України і, згідно з Конституцією, якщо Президент після подолання парламентом вето не підписує закон, тоді через 10 днів він має бути обнародуваний (12 січня, в день прийняття, закон був направлений Президентові України).