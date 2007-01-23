Янукович перед американцями взяв відповідальність на себе

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що до реалізації програми Корпорації «Виклики тисячоліття» залучатимуться регіони й вчені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ході зустрічі в Києві з делегацією корпорації США «Виклики тисячоліття», в складі виконавчого директора корпорації з питань програм для Європи, Азії й тихоокеанського регіону Френсіз РІД, віце-президента по операціях Джона ГЕВКО, а також посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА.

«Перш за все, ви повинні повірити, що ми є партнерами надійними й відповідальними, але цього можна досягти лише в спільній роботі. Ми залучатимемо до цієї роботи й цього проекту регіони. Ми робитимемо це обов`язково й можливість для цього є», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, прем`єр-міністр вважає, що до реалізації програми корпорації слід також залучати представників науково інтелігенції, лідерів бізнесу й місцевих лідерів. «Або як ви їх називаєте – лідерів впливу, щоб їхні ідеї можна було використати в нашій співпраці», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував делегації корпорації обговорити механізми початку співпраці. «Безумовно, у вас є досвід, і є концепція послідовності наших спільних дій», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що виконавцем програми корпорації «Виклики тисячоліття» буде уряд відповідно до домовленостей з главою держави. «Виконавцем буде уряд, і я за це відповідатиму. Президент буде завжди своєчасно долучатися до цієї роботи», - підкреслив глава уряду.

Українську сторону на переговорах із делегацією корпорації США «Виклики тисячоліття» також представляє віце-прем`єр Володимир РАДЧЕНКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, перший заступник міністра фінансів Андрій КОПИЛОВ і керівник апарату прем`єр-міністра Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Президент України підписав указ, яким передбачається створення Ради з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» зі зниження рівня корупції в державному секторі.

В указі наголошується, що Рада як дорадчий орган буде створена «з метою забезпечення ефективного впровадження в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» зі зниження рівня корупції та належної реалізації Угоди, укладеної між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції в державному секторі, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України».